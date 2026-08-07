Aeroporto Catania oggi: stop temporaneo arrivi per Etna

AGI - Arrivi sospesifino alle 12 all'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della presenza di cenere in quota. Le partenze sono rimaste regolarmente consentite. In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da Red a Orange per l'Etna, a mezzogiorno è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei sono tornati quindi nuovamente in funzione e sono stati ripristinati i servizi di atterraggio dei voli.
Nuova eruzione dell'Etna: fontane di lava e aperta una nuova bocca
A causare i disagi allo scalo è l'intensa ripresa eruttiva monitorata dall'Ingv (Osservatorio Etneo). Dopo il primo incremento della serata, l'attività al cratere Voragine è sfociata in una fontana di lava di forte intensità che ha toccato il picco tra l'una e le 4 del mattino, per poi attenuarsi progressivamente.
La situazione sul vulcano rimane in costante evoluzione:
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Nuova bocca eruttiva: alle ore 9:30 si è aperta una nuova bocca in Valle del Bove, a circa 2.750 metri di quota.
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Flussi lavici e cenere: flussi di lava si stanno riversando in Valle del Leone, mentre la forte attività stromboliana sta producendo un'imponente nube di cenere, con ricadute già segnalate sui comuni di Ragalna e Adrano.
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Tremore vulcanico: la sorgente del tremore resta localizzata sotto il cratere Voragine a 3.000 metri di altezza.
Collegamenti straordinari Trenitalia da e per Palermo
Per limitare i disagi ai viaggiatori bloccati o con voli dirottati sullo scalo di Punta Raisi, Trenitalia ha attivato corse straordinarie:
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Da Palermo Aeroporto a Palermo Centrale: treno diretto senza fermate intermedie per raccogliere i passeggeri dei voli dirottati.
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Da Palermo Centrale a Catania: convoglio straordinario in partenza alle 9:15 via Messina, con 500 posti a disposizione.
La Sac e la direzione dello scalo invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio verso l'aeroporto.