Mesagne, precipita per 7 metri dalla finestra: grave bimba 6 anni

AGI - Una bambina di 6 anni si trova ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata nel pomeriggio di ieri dal secondo piano di una palazzina in via Guglielmo Marconi a Mesagne, in provincia di Brindisi. La piccola, figlia di una coppia originaria del posto ma residente in Germania e rientrata in Puglia per le vacanze estive, si trovava nell'abitazione dei nonni al momento dell'incidente.
La ricostruzione dell'incidente domestico
Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori del commissariato locale, la bambina stava giocando in una stanza insieme al cuginetto. La piccola si sarebbe seduta sul davanzale della finestra quando improvvisamente i ganci di sostegno avrebbero ceduto, facendola precipitare nel vuoto da un'altezza di circa sette metri prima di impattare sul marciapiede.
I genitori, che si trovavano in un'altra stanza, hanno udito il forte boato e sono accorsi immediatamente. I primi a prestare ausilio sono stati alcuni residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi.
Il ricovero e le indagini della Polizia
I sanitari del 118 hanno trasportato la bambina in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi, da cui è stata poi trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato traumi multipli e una lesione interna; i medici stanno valutando l'eventuale trasferimento in un'altra struttura specializzata della regione.
Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, diretti dal vicequestore Giuseppe Massaro. Gli agenti hanno ascoltato i familiari presenti per chiarire ogni dettaglio sulla sicurezza degli infissi e verificare il livello di sorveglianza al momento della caduta. L'ipotesi prevalente resta quella di un tragico incidente domestico.