Ladro palpeggia la vittima: arrestato per rapina e violenza
Entra in casa per rubare, poi aggredisce e palpeggia la vittima: arrestato 32enne tra Montecatini e Pieve
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Entra in casa per rubare, poi aggredisce e palpeggia la vittima: arrestato 32enne tra Montecatini e Pieve

Sorpreso a rubare una borsa in casa, aggredisce e palpeggia la proprietaria prima di scappare. La fuga del 32enne dura poco: i carabinieri lo bloccano in centro e recuperano tutta la refurtiva
Arresto, manette, marocchino, arabo
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ladro
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AGI - Un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con le gravi accuse di rapina, violenza sessuale e furto in abitazione.

La dinamica dei furti e l'aggressione

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I reati sono stati commessi nei giorni scorsi. Inizialmente, l'uomo si era introdotto in un'abitazione a Montecatini Terme riuscendo a rubare un cellulare e un tablet. Poco dopo ha colpito di nuovo, entrando in una casa a Pieve a Nievole per rubare una borsa, ma in questo caso è stato sorpreso dalla proprietaria. Per riuscire a scappare, l'ha aggredita e palpeggiata, facendo poi perdere le proprie tracce.

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Il fermo e il recupero della refurtiva

Le ricerche dei carabinieri si sono concluse in breve tempo: i militari lo hanno individuato e bloccato mentre girava per le vie del centro a bordo di una bicicletta elettrica. Durante la perquisizione è stata recuperata l'intera refurtiva. L'uomo si trova ora nel carcere di Pistoia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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