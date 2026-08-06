Ladro palpeggia la vittima: arrestato per rapina e violenza

AGI - Un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri con le gravi accuse di rapina, violenza sessuale e furto in abitazione.
La dinamica dei furti e l'aggressione
I reati sono stati commessi nei giorni scorsi. Inizialmente, l'uomo si era introdotto in un'abitazione a Montecatini Terme riuscendo a rubare un cellulare e un tablet. Poco dopo ha colpito di nuovo, entrando in una casa a Pieve a Nievole per rubare una borsa, ma in questo caso è stato sorpreso dalla proprietaria. Per riuscire a scappare, l'ha aggredita e palpeggiata, facendo poi perdere le proprie tracce.
Il fermo e il recupero della refurtiva
Le ricerche dei carabinieri si sono concluse in breve tempo: i militari lo hanno individuato e bloccato mentre girava per le vie del centro a bordo di una bicicletta elettrica. Durante la perquisizione è stata recuperata l'intera refurtiva. L'uomo si trova ora nel carcere di Pistoia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.