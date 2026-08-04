Vince 1 milione al MillionDay ma getta il biglietto nei rifiuti

AGI - Ha prima centrato la cinquina dei sogni da un milione di euro, poi ha gettato il biglietto vincente nel bidone del secco residuo. Sembra l'incipit di una commedia, ma è la storia a lieto fine avvenuta a Bitonto, dove una caccia al tesoro tra i rifiuti gestiti dagli operatori della Sanb ha permesso di recuperare il tagliando del MillionDay estratto lo scorso venerdì 31 luglio.
La corsa contro il tempo tra i rifiuti del Nord Barese
A raccontare l'incredibile vicenda è stato Roberto Toscano, amministratore della Sanb, la società pubblica che si occupa della gestione dei rifiuti nei comuni del Nord Barese. "Fortuna non olet", ha commentato sui social ironizzando sul detto latino pecunia non olet.
Subito dopo la segnalazione dello smarrimento, l'azienda si è attivata con un'operazione lampo: ha individuato il compattatore su cui era stato caricato il sacco contenente la schedina, bloccando immediatamente il conferimento in discarica. Il carico è stato quindi trasferito in un impianto autorizzato dove gli operatori, lavorando in totale sicurezza, hanno setacciato il materiale fino a ritrovare il tagliando intatto.
La combinazione milionaria e la battuta del presidente
La vincita da un milione di euro — il premio massimo previsto dal concorso MillionDay delle 20:30 del 31 luglio — era stata centrata grazie a una giocata plurima con i numeri 2, 4, 8, 10 e 51. Massimo riserbo, al momento, sull'identità del fortunato (e distratto) giocatore e sul punto vendita dove è stata effettuata la giocata.
"È una persona fortunatissima per aver azzeccato la cinquina, sfortunatissima per aver buttato il biglietto e infine di nuovo fortunatissima grazie al lavoro dei nostri ragazzi", ha sottolineato Toscano nel ringraziare la squadra di operatori. E ha poi chiosato con amara ironia: "Si dice spesso che i rifiuti possano essere una risorsa: c'è chi ha preso questa espressione davvero troppo alla lettera".
Video di Roberto Toscano