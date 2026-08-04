Uova Eurospin ritirate per salmonella:lotto a rischio e cosa fare

AGI - Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin, è stato ritirato dal produttore per rischio microbiologico dovuto alla presenza di salmonella enteritidis.
Il rischio della Salmonella
Lo si legge sul sito del Ministero della Salute nell'apposita sezione del sito con la raccomandazione di non consumare il prodotto ma di riconsegnarlo al punto vendita.
Il prodotto richiamato è venduto in cartoni da sei uova, con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026, ed è prodotto dall'azienda Agricola TreValli Società Cooperativa nello stabilimento di Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona.
Scheda Dati Essenziali
- Prodotto: Uova fresche da allevamento all'aperto
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Marchio: Delizie del Sole
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Catena di vendita: Eurospin
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Lotto a rischio:
1IT040VR006
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Data di scadenza: 04/08/2026
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Produttore: Agricola TreValli Società Cooperativa (Verona)
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Motivo del richiamo: Rischio microbiologico (Salmonella enteritidis)
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Cosa fare: Non consumare e riportare la confezione al punto vendita Eurospin