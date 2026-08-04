Roccella: ritrovato corpo marito disperso nel lago di Vico
Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito di Roccella. La ministra: "Finita una straziante attesa"
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Ritrovato nel lago di Vico il corpo del marito di Roccella. La ministra: "Finita una straziante attesa"

Luigi Cavallari, 84 anni, marito del ministro della Famiglia, era disperso dal 27 giugno, dopo che si era tuffato durante una gita in barca.
Vigili del fuoco al lago di Vico dopo il ritrovamento del corpo
Valeria Terranova - Vigili del fuoco al lago di Vico dopo il ritrovamento del corpo
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AGI - È stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca.

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Le dichiarazioni di Eugenia Roccella

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Un periodo, quello dell'attesa della restituzione del corpo, di grande angoscia per la famiglia dello scomparso. Una sofferenza che traspare dalle parole della ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità: "Si chiude oggi un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i vigili del fuoco con il loro coordinamento operativo, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione - ha sottolineato Eugenia Roccella - che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento cosi' difficile e doloroso. Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l'hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella 'corrispondenza d’amorosi sensi' che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore".

Luigi Cavallari insieme alla moglie Eugenia Roccella
AGF - Luigi Cavallari insieme alla moglie Eugenia Roccella

Luigi Cavallari insieme a sua moglie Eugenia Roccella

La dinamica dell'incidente

Luigi Cavallari, 84 anni, non era più riemerso dalle acque dopo un giro in barca insieme alla moglie. Il corpo è stato individuato dopo oltre un mese di operazioni condotte da diverse squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia, che in queste settimane hanno mantenuto attivo un imponente dispositivo di soccorso.

Sul posto si sono alternati i topografi del comando provinciale di Viterbo, l'unità di comando locale, i soccorritori acquatici del territorio e i nuclei sommozzatori provenienti da Napoli, Milano e Taranto, con il supporto di sonar e robot subacquei. Le attività di ricerca sono state particolarmente complesse per le caratteristiche del lago, tra profondità elevate, visibilità ridotta e fondali limacciosi, condizioni che hanno reso necessario il ricorso a mezzi e tecnologie specialistiche. Le operazioni sono proseguite senza sosta fino al ritrovamento avvenuto in mattinata.

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