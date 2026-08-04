Caldo estremo fino a lunedì, oggi 40 gradi al Centro Italia

AGI - L'Italia continua a stare sulla graticola. Anche nella giornata odierna avremo valori sopra media su tutta la Penisola ma con anomalie più marcate al Centro-Sud, massime che sfioreranno ancora i +40 gradi su Pianura Padana e zone interne del Centro. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano fino al weekend non mostrano particolari variazioni con clima molto caldo e con possibilità di acquazzoni e temporali nel pomeriggio. Forse all'inizio della prossima settimana un cavetto d'onda potrebbe transitare al Nord aumentando l'instabilità e portando un lieve calo termico.
Oggi condizioni meteo per lo più asciutte sull'Italia anche se nel corso del pomeriggio avremo la formazione di nuvolosità cumuliforme a partire da Alpi e zone interne del Centro-Sud. Acquazzoni e temporali di calore che potrebbero risultare localmente anche di forte intensità andando poi a dissolversi dalla serata.
Previsioni meteo per oggi
AL NORD Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.
AL CENTRO Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento.
AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo su tutta la Penisola.
Previsioni meteo per domani
AL NORD Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sui settori alpini e localmente in Appennino, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulle Alpi.
AL CENTRO Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.
AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.
Temperature e tendenze
Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e massime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e al Sud. Per la giornata di oggi sono in arrivo piogge e temporali isolati al Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su varie zone di Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata. Per il solo Abruzzo l'allerta gialla è anche per rischio idrogeologico.
Dettaglio allerta gialla
Questo il dettaglio: ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Chiani - Paglia ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno.
Caldo e afa persistenti
In attesa di un cambio di circolazione a livello continentale, la priorità in Italia resta la gestione dell'afa. Le correnti africane continueranno a stazionare sulla penisola ancora per qualche giorno, mantenendo le temperature ben oltre le medie stagionali. Per un primo vero calo termico e il ritorno a valori più respirabili bisognerà attendere il passaggio delle prime perturbazioni fresche, previste solo verso la fine della settimana.
Rischi del caldo prolungato
Più il caldo dura, più i rischi aumentano Il pericolo principale di questa fase non è legato solo alle temperature estreme toccate nel picco del caldo, ma alla durata dell'ondata. Più i giorni caldi e le notti tropicali si susseguono senza pause, più aumenta lo stress fisico accumulato dall'organismo. La combinazione di tassi di umidità elevati, assenza di ventilazione e minime notturne alte porta a un rischio concreto di disidratazione, colpi di calore e cali di pressione bruschi.
Come proteggersi dal picco di calore
Per contrastare gli effetti dell'ondata eccezionale, gli esperti e il ministero raccomandano poche ma fondamentali regole pratiche:
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Non uscire nelle ore centrali: evita l'esposizione diretta al sole e l'attività fisica intensa tra le 11:00 e le 18:00.
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Gestisci gli ambienti interni: chiudi le finestre durante il giorno ed esponi la casa all'aria solo la mattina presto o la sera tardi, quando la temperatura esterna lo consente.
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Bevi e mangia leggero: idratati frequentemente con acqua ed evita cibi pesanti, privilegiando frutta, verdura e pasti leggeri.
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Attenzione ai fragili: monitora costantemente le persone vicine che vivono sole e contatta un medico in caso di malori dovuti al caldo.
Come proteggersi dal picco di calore Per contrastare gli effetti dell'ondata eccezionale, gli esperti e il ministero raccomandano poche ma fondamentali regole pratiche: Non uscire nelle ore centrali: evita l'esposizione diretta al sole e l'attività fisica intensa tra le 11:00 e le 18:00. Gestisci gli ambienti interni: chiudi le finestre durante il giorno ed esponi la casa all'aria solo la mattina presto o la sera tardi, quando la temperatura esterna lo consente. Bevi e mangia leggero: idratati frequentemente con acqua ed evita cibi pesanti, privilegiando frutta, verdura e pasti leggeri. Attenzione ai fragili: monitora costantemente le persone vicine che vivono sole e contatta un medico in caso di malori dovuti al caldo.