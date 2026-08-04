L'allarme di Legambiente: a Roma l'asfalto raggiunge i 63 gradi

AGI - Città bollenti e un caldo torrido estivo che inizia la sua onda lunga già da giugno. A restituire un quadro della situazione sono i dati di bilancio della campagna 2026 'Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste', di Legambiente, realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana e al partner tecnico Rse Spa (Ricerca sul Sistema Energetico), e diffusi oggi nel pieno della 'canicola' che sta colpendo l'Italia da nord a sud, insieme a 7 proposte indirizzate al Governo.
Il monitoraggio
A Napoli, Milano, Roma, Torino, Terni e Bari, in sei quartieri periferici monitorati da Legambiente dall'11 giugno al 17 luglio, la temperatura ambientale media registrata nelle ore più calde (tra le 11 e le 16) è stata di 35,9 C, con la massima di 39 C nel quartiere Barriera di Milano a Torino l'8 luglio e la minima di 32 C registrata a San Pietro a Patierno a Napoli l'11 giugno. Sono i quartieri con le temperature più alte, ma i redditi medi più bassi dove, quindi, è più diffusa la povertà di raffrescamento. Qui ben il 64,4% delle infrastrutture e servizi mappati (288 su 465) risultano esposti al sole nelle ore più calde della giornata.
La situazione a terra
Preoccupa anche il dato della temperatura media delle superfici monitorate con le termografie (pavimentazioni in asfalto, cemento, sanpietrini, mattonato e terreno naturale, oltre a panchine e pavimentazioni antitrauma in gomma), che si è attestato a 45,3 C, con i valori medi più elevati registrati nel quartiere San Paolo (Bari) con 52 C, mentre i più 'bassi' sono stati rilevati al Villaggio Italia di Terni, 41 C.
Tra le superfici più critiche, se esposte al sole, Legambiente segnala l'asfalto e la pavimentazione gommata che nei monitoraggi effettuati con termocamere hanno raggiunto rispettivamente una temperatura media al sole di 52 C (con picco di 62,7 C in una delle strade asfaltate del Parco Palatucci di Roma) e di 66 C (con picco 75,6 C sulla pavimentazione gommata sotto gli scivoli del parco giochi del Giardino Giuseppe Saragat a Torino).