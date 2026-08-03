Treno deraglia dopo l'investimento di due mucche a Montelibretti

AGI - Una squadra dei Vigili del Fuoco alle 5:50 è intervenuta nei pressi della stazione di Piana Bella, nel comune di Montelibretti, per prestare assistenza a un treno deragliato a circa un chilometro dalla stazione.
Secondo le prime informazioni, il deragliamento sarebbe stato causato dall'investimento di due mucche che si trovavano sui binari.
Le operazioni di soccorso e il trasbordo dei passeggeri
A bordo del convoglio erano presenti circa 450 passeggeri. Le Ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
Le operazioni si sono svolte con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie, garantendo il trasferimento in condizioni di sicurezza. Non si registrano feriti, sul posto le Forze dell'Ordine.
La nota di Ferrovie dello Stato
A causa dell'investimento da parte di un treno regionale della linea Roma-Orte di alcune mucche che si trovavano sui binari, la circolazione è sospesa. "In seguito all'urto - si legge in una nota delle ferrovie dello Stato - il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. L'impatto ha provocato danni all'infrastruttura e al treno. Sul posto sono intervenuti i tecnici di RFI, il personale di Trenitalia e di FS Security. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina. È inoltre attivo un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo. La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. I treni Regionali e Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso".