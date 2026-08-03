Ad agosto il caldo intenso non abbandona l'Italia

AGI - Il caldo intenso non accenna ad allentare la sua morsa sull'Italia durante la prima settimana di agosto, anche se non mancheranno possibili temporali su Alpi e Appenini. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, la situazione sinottica vede un vasto anticiclone tra Mediterraneo ed Europa orientale.
L'aria calda di matrice africana viene ancora trasportata verso la Penisola con temperature di diversi gradi al di sopra delle medie. Prosegue così l'intensa ondata di caldo iniziata negli ultimi giorni del mese di luglio, che andrà avanti per un'altra settimana ancora. Nello specifico, le condizioni meteo saranno per lo più asciutte in Italia nei prossimi giorni, ma si formeranno acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sulle Alpi e lungo l'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, in vista del secondo weekend di agosto, non mostrano particolari variazioni con il promontorio anticiclonico africano ancora a protezione del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature risulteranno sempre dai 4 agli 8 gradi superiori alle medie del periodo con notti tropicali su coste e pianure ed elevati livelli di afa.
Le previsioni per oggi
Al Nord tempo stabile in mattinata, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni e qualche innocuo addensamento sul Trentino-Alto Adige e sulla Liguria. Al pomeriggio si prevede un aumento dell'instabilità sull'arco alpino e sull'appennino settentrionale, con piogge residue tra Lombardia e Piemonte, mentre migliora nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi.
Al Centro cieli sereni su tutti i settori per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio si attendono temporali localizzati sull'Umbria e sull'Abruzzo, con fenomeni sparsi anche sul Lazio e in particolare sull'area di Viterbo. Le condizioni saranno più asciutte su Toscana e Marche, con innocui addensamenti pomeridiani. Tempo in miglioramento durante la serata, con residua nuvolosità sul versante adriatico, mentre sarà asciutto altrove.
Infine, al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile ovunque con cieli sereni. Nel pomeriggio è prevista un'instabilità in sviluppo a partire dalle zone interne, con temporali sparsi su Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Stesse condizioni anche su Puglia e Sardegna. In serata è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Le temperature minime e massime rimangono stazionarie o saranno comunque in lieve calo da Nord a Sud.
Le previsioni per domani
Al Nord ci saranno condizioni stabili al mattino sulle regioni settentrionali, con nubi sparse e ampie schiarite. Nel pomeriggio l'instabilità è in aumento, con possibili acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, mentre il tempo sarà più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo residue piogge sulle Alpi.
Al Centro si prevede tempo stabile al mattino su tutte le regioni centrali, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio c'è la possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, mentre la situazione migliora dalla serata.
Al Sud e sulle Isole il tempo sarà asciutto al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio la situazione potrebbe rimanere stabile, salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni. Le condizioni migliorano ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Le temperature minime e massime rimangono invariate su tutta la Penisola.