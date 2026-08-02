Scambia l'uomo per rivale e lo uccide, arrestato 43enne a Varese

AGI - Un omicidio all'insegna della follia e della gelosia. Un uomo di 43 anni è stato arrestato nella notte dai Carabinieri con l'accusa di aver investito e ucciso un 36enne in sella alla sua moto lungo via Maddalena nel comune di Somma Lombardo (Varese). È successo nella tarda serata di sabato. Quello che sembrava un apparente incidente stradale è - secondo i primi accertamenti della procura - un omicidio volontario.
Stando alle indagini dei militari della compagnia di Gallarate, il 43enne avrebbe scambiato l'altro uomo per un conoscente della sua ex compagna, se non addirittura un rivale in amore, e lo avrebbe travolto con l'auto. La vittima si era solo limitata ad offrire il proprio aiuto alla donna, che stava andando a incontrarsi proprio con il 43enne.
Il 36enne l'avrebbe aiutata e sarebbe rimasto in sua compagnia fino a quando è comparso il 43enne. La donna è stata trasportata in codice verde per lo stato di choc in pronto soccorso.
La dinamica della vicenda
All'arrivo dei soccorsi, chiamati da alcune persone transitate poco dopo l'evento, la motocicletta della vittima si trovava fuori dalla sede stradale, scivolata per diversi metri nel costone unitamente al suo conducente. L'autovettura che l'aveva speronata, invece, aveva finito la sua corsa contro un albero. L'uomo alla guida è rimasto illeso. Purtroppo i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso del conducente della moto, che sbalzato dalla sella aveva subito gravi politraumi.
L'ex fidanzata del conducente dell'auto si stava recando, utilizzando la propria motocicletta, in via per Maddalena di Somma per incontrare l'ex. Lungo la strada si è però fermata perchè aveva perso il proprio cellulare e non sapeva come proseguire. La vittima, che stava percorrendo lo stesso tratto di via in sella alla propria moto, si sarebbe quindi fermato per assistere la ragazza, vedendola a bordo strada in difficoltà.
Il motociclista, dopo aver appreso dalla giovane che aveva necessità di recarsi a un appuntamento, si sarebbe quindi offerto di far strada alla ragazza. Quando i due erano prossimi al luogo dell'appuntamento, il 43enne ex fidanzato della ragazza, che si trovava a bordo strada con la propria auto, dopo aver sorpassato la moto della ragazza, avrebbe tamponato e speronato la motocicletta condotta dalla vittima, facendola finire fuori strada e provocando così il decesso del conducente. Alla luce delle risultanze emerse, in accordo con il pm di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il conducente dell'autovettura è stato, quindi, arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Le indagini vanno avanti.