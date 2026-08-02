Mangiò formaggio a latte crudo, Mattia Maestri morto a 13 anni

AGI - Nel 2017 mangiò formaggio con il latte crudo contaminato e finì in stato vegetativo. Dopo 9 anni di coma è morto Mattia Maestri in seguito a una grave infezione da Escherichia dovuta al consumo del formaggio a latte crudo contaminato. Aveva 13 anni.
Formaggio con il latte crudo
Dopo nove anni di cure e di battaglie il cuore di Mattia ha smesso di battere. Ad annunciarlo è stato il padre, Giovanni Battista Maestri. "Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa".
La battaglia civile del padre di Mattia
La vicenda di Mattia colpì profondamente l’opinione pubblica trentina e nazionale. Da quel drammatico episodio il padre aveva trasformato il dolore in una lunga battaglia civile e giudiziaria per ottenere giustizia e promuovere una maggiore informazione sui rischi legati al consumo di latte crudo e dei prodotti derivati, soprattutto per i bambini.
Terapie complesse
Negli ultimi mesi Giovanni Battista Maestri, padre di Mattia, aveva raccontato come il figlio fosse assistito quotidianamente con terapie complesse e assumesse 47 farmaci al giorno.
Il padre ha fondato un'associazione di consumatori dedicata ai "rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi".
La vicenda giudiziaria
Una sentenza della Cassazione ha confermato il nesso di causa rendendo definitive le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio.
"La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato"
Nel febbraio scorso è stato presentato in Senato il libro “La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato” pubblicato dal padre di Mattia. L’opera intreccia analisi storica, scientifica e giuridica, “smontando – si legge nella presentazione del volume - la narrazione della cosiddetta ‘tradizione’ del latte crudo e mostrando come essa sia spesso il risultato di operazioni di marketing e di costruzioni ideologiche prive di fondamento storico e scientifico”.
Perizie e consulenze tecniche
Ampio spazio “è dedicato all’esame critico delle perizie, delle consulenze tecniche e delle decisioni giudiziarie che hanno riconosciuto, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra il prodotto contaminato e le gravissime lesioni subite dal piccolo”.