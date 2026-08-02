Scontro tra pullman, auto e camper: 5 morti in provincia di Rieti
Scontro tra pullman, tre auto e un camper: cinque morti in provincia di Rieti
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Scontro tra pullman, tre auto e un camper: cinque morti in provincia di Rieti

Il grave incidente sulla Strada statale Ternana, a Colli sul Velino, nel Reatino
Incidente nel reatino
Vigili del Fuoco - Incidente nel reatino
incidenti stradali rieti
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AGI - Cinque morti e diversi feriti. È il primo, tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla SS 79 "Ternana", a Colli sul Velino (Rieti).

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Secondo le informazioni dei vigili del fuoco, l'incidente ha coinvolto un pullman, tre auto e un camper.

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Il grave incidente che si è verificato sulla statale 79 "Ternana" al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del Lago di Ventina, ha coinvolto un pullmann, un camper e 3 automobili e avrebbe provocato tre feriti in codice rosso che sono stati trasportati con elicotteri verso gli ospedali. Ci sono poi altri sedici feriti in codice giallo e verde.

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