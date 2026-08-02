Concluso lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei

AGI - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano, segnala con una nota, "la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:46 del 31/07/2026 e costituito in via preliminare da 217 terremoti localizzati nell'area dei Campi Flegrei". Il sisma si è contraddistinto per una lunga serie di scosse di cui una in particolare di magnitudo 4.7 registrata lo scorso 31 luglio.
La direttrice dell'INGV Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo ha comunicato la chiusura dello sciame sismico alle ore 11.59 al Centro di Coordinamento Soccorsi che si è riunito stamattina a Napoli, a Palazzo di Governo presieduto dal Prefetto Michele di Bari. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, anche il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ed il Vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Monsignor Carlo Villano, per un aggiornamento sugli interventi dopo la scossa bradisismica di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso con epicentro in zona Solfatara. La Asl Napoli 2 Nord ha riferito sullo stato di salute delle 5 persone ricoverate dopo l'evento sismico che risultano in miglioramento.
Interventi dei vigili del fuoco
Intanto, proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco, le cui squadre sono state rafforzate con personale proveniente dai Comandi delle province della regione. Ad oggi sono stati eseguiti complessivamente 86 interventi ed altri 130 sono in coda. Tra questi anche la messa in sicurezza della Chiesa di San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova in Via Pergolesi a Pozzuoli. Risultano dichiarati inagibili dai Vigili del fuoco 10 edifici e 7 attività commerciali con l'allontanamento di 144 nuclei familiari, la maggior parte dei quali ha trovato autonoma sistemazione. Risultano infatti accolte presso il Palatrincone 88 persone, di cui 17 minori.
Assistenza agli sfollati
La Regione Campania ha anche assicurato l'attivazione del residence dell'Ospedale del Mare e degli ospedali di comunità per l'assistenza alle persone fragili. Federalberghi, in convenzione con la Regione Campania, ha messo a disposizione alcune strutture alberghiere. Riaperto il porto di Pozzuoli che è in attività già dalla serata di ieri e dove da questa mattina è ripreso regolarmente il traffico marittimo verso le isole di Ischia e Procida.
Verifiche su trasporti e scuole
Particolare attenzione è stata dedicata alla galleria chiusa della Cumana, nella tratta Bagnoli Torregaveta, per la quale la Regione Campania, attraverso l'EAV, sta predisponendo appositi sopralluoghi per verificare costantemente lo stato della situazione, poiché al momento quella tratta ferroviaria resta chiusa, con un servizio sostitutivo su gomma. Sono state anche avviate le verifiche sugli edifici scolastici di competenza di Città metropolitana presenti sul territorio di Pozzuoli per la programmazione degli interventi da effettuare prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Controlli sul territorio
Proseguono i servizi antisciacallaggio da parte delle Forze di Polizia a tutela delle abitazioni degli sfollati.