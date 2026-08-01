Terremoto: un macigno schiaccia l'auto, illesa la coppia a bordo

AGI - Dopo la scossa di terremoto una coppia è rimasta miracolosamente illesa a Pozzuoli dopo che un grosso masso ha colpito e schiacciato l'auto sulla quale viaggiavano. È accaduto nell'area di Montagna spaccata, nella zona dei Campi Flegrei. L'uomo di 60 anni e la donna di 51 erano a bordo del mezzo che è stato investito dal macigno.
Terremoto, una coppia si salva dopo la caduta di un enorme masso
Sul posto la polizia municipale; la coppia è stata condotta in ospedale, ma solo per accertamenti, in via precauzionale.
Il Comune di Pozzuoli comunica che "per caduta massi, il tratto di Via Campana, altezza Montagna spaccata, è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia".
Il sindaco di Pozzuoli: "La situazione è critica"
Il punto sulla situazione a Pozzuoli dopo la forte scossa di terremoto lo fa Luigi Manzoni, il sindaco della città campana. “La situazione è critica. Ci stiamo adoperando in maniera sinergica per definire le azioni migliori, dall'assistenza alla popolazione, che è la cosa che ci preoccupa di più, a capire l’entità dei danni che hanno subito gli edifici e soprattutto quelli che ricadono sulle vie principali".
"Ora risposte concrete alla popolazione"
Ci stiamo adoperando col commissario straordinario anche per aprire al più presto possibile gli hub previsti nel piano bradisismo. Ora bisogna dare risposte concrete e rassicurare la popolazione quanto prima possibile”, replica Manzoni, ai giornalisti che chiedono come si vivono queste ore nel Comune più colpito dallo sciame sismico iniziato ieri sera con una scossa di terremoto di magnitudo 4.7.
Le strade inagibili
“Le strade inagibili per ora sono due, stiamo cercando però di fare ulteriori sopralluoghi per capire in che tempi possiamo riaprire anche parte di queste strade. Rispetto agli sgomberati, ce ne sono diversi ma nelle prossime ore avremo un quadro più chiaro”, aggiunge. I 21 feriti sono stati “quasi tutti dimessi e soltanto cinque rimangono in ospedale - conferma - mi sembra due all'ospedale di Giuliano e tre a Pozzuoli, però non sono in pericolo di vita”.
La notte scorsa in tanti hanno non hanno potuto rientrare in casa, solo al “Palatrincone c'erano circa un centinaio di persone. Naturalmente oggi in base anche alle verifiche che si effettueranno potrebbero aumentare però comunque noi siamo già operativi per capire in che modo e in che termini accogliere queste persone”, conclude .
Il sopralluogo al porto di Pozzuoli
“Si sta facendo un sopralluogo importante al porto di Pozzuoli, perché questa struttura strategica ha subìto dei danni e capire bene se questo porto potrà essere reso nuovamente agibile è importante. Nel frattempo, in nottata, abbiamo trovato la soluzione alternativa da Ischia a Napoli, e al momento ci sono 15 linee di traghetti che stanno funzionando". Lo spiega il prefetto di Napoli, rispondendo ai giornalisti sulla situazione determinata dalla sciame sismico che interessa i Campi Flegrei e ha determinato tra l’altro la chiusura del porto di Pozzuoli per i danni riportati da una banchina.
"Resta ovviamente da seguire la situazione in evoluzione e al momento alle tante piccole o grandi criticità, ognuno sta davvero fornendo un contributo prezioso, ad iniziare dal governo nazionale che segue minuto per minuto l'intera vicenda, alla protezione civile nazionale, quella regionale”, aggiunge.
"Domani riapre il porto di Pozzuoli". Lo conferma sui social il sindaco di Procida, Luigi Muro, che parla di "urgente e ottima notizia".