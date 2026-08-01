Del Vecchio-Soldati: denunciata l'avvocata Bernardini de Pace

AGI - Gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia che assistono Leonardo Maria Del Vecchio hanno denunciato per falso, diffamazione e calunnia l'ex compagna dell'imprenditore, Sara Soldati, attualmente ricoverata all'ospedale San Raffaele e la sua avvocata Annamaria Bernardini de Pace.
Del Vecchio e Soldati hanno in corso una battaglia legale sull'affidamento della figlia.
La nota degli avvocati di Del Vecchio
"Non risponde al vero che avremmo trovato un accordo nell'interesse della bambina e del dottor Del Vecchio - afferma Aiello in relazione a notizie di stampa - specie per consentire la permanenza della bimba di un anno nell'appartamento di Milano affidata alla sola nonna materna. Come non esiste e non è mai esistito alcun accordo che consentisse alla madre di far pernottare la bambina su un trasportino leggero all'interno di una stanza di ospedale. Al contrario nessuna informazione preventiva è stata mai trasmessa, e dopo l'ennesima menzogna veicolata per corrispondenza, i legali della Soldati hanno cambiato versione, senza alcun pudore per le falsità fino a quel momento veicolate. La collega Bernardini continua a diffondere sui media menzogne, illudendosi che si trasformino per magia in verità. Ha scritto in una corrispondenza formale, anche al curatore nominato dal Tribunale, che la bimba si trovava al sicuro e accudita in un appartamento a Milano mentre al contrario era su un trasportino dalla notte precedente in una stanza di ospedale. Per altri contenuti gravemente calunniosi e diffamatori, la Soldati e i suoi difensori risponderanno nelle sedi opportune. Per aver consentito che la figlia del dottor Del Vecchio trascorresse la notte in un nosocomio, e per aver consentito che viaggiasse nel pomeriggio di ieri senza documenti da Olbia a Milano, risponderanno alla autorità preposte. Non vi è alcun intento di comunicare serenamente e civilmente, si registrano soltanto falsità e insulti, a getto continuo, tutto al solo scopo di estorcere importi maggiori, null'altro e non a tutelare l'interesse della minore.".
I fatti del 28 luglio
Il 28 luglio Leonardo Del Vecchio aveva accompagnato la figlia di un anno dalla madre. Il Tribunale civile di Milano aveva disposto la 'consegna' della bambina da parte dell'imprenditore a Soldati in attesa dell'udienza del 10 agosto per l'affidamento.