Chieti, blitz antiterrorismo: in manette un latitante turco 

AGI - Gli agenti della Squadra volante e della Digos di Chieti, hanno arrestato Bilan Cinar, cittadino turco di 41 anni per terrorismo.
L'arresto di Cinar
Il ricercato aveva appena fatto il check-in in una struttura turistica di Francavilla al mare (Chieti) e i suoi documenti erano stati registrati nella banca dati condivisa con le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti il 41enne era andato via.
L'attentato del 2009
È stato rintracciato dopo poco tempo. Il latitante è ritenuto responsabile di almeno un attentato avvenuto in Turchia a Istanbul nel 2009. Farebbe parte di un commando armato ed era stato riconosciuto grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.
L'organizzazione MLKP
Le indagini dell'autorità turca lo hanno identificato come membro dell'organizzazione terroristica MLKP che si autodefinisce Partito Comunista Marxista Lieninista e ha compiuto negli ultimi 30 anni una lunga serie di attacchi armati contro le forze di sicurezza turche, ma anche contro obiettivi istituzionali ed è considerato dal governo turco un'organizzazione terroristica. Il 41enne arrestato deve scontare una condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione.