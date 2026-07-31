Terremoto a Napoli. Saltata la corrente in diversi quartieri

AGI - Scossa di terremoto nei Campi Flegrei avvertita nettamente a Napoli. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la magnitudo è pari a 4.7. Diverse persone sono uscite in strada dopo aver sentito i pavimenti e le abitazioni tremare. Successivamente si sono susseguite altre scosse di assestamento di 3.8.
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 4.7 ore 19:46 IT del 31-07-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.6 Km #INGV_46725592 https://t.co/YHDmQIfdMv— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 31, 2026
Moltissima la paura in città con allarmi antifurto di auto e abitazioni impazziti e corrente saltata in molte zone della città, dai Colli Aminei ai Quartieri Spagnoli. Decine, inoltre, le chiamate ai vigili del fuoco per ascensori bloccati nei palazzi, o crolli di calcinacci. Registrata anche una richiesta di intervento dei caschi rossi per il crollo di un solaio.
Almeno 10 feriti dopo il terremoto
Dalla riunione dell'Unità di Crisi, presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, "è emerso che in seguito alla scossa dieci persone sono rimaste ferite lievemente e alcuni edifici disabitati sono crollati". Lo si legge in una nota della Protezione civile. "Si è inoltre verificato il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, a Napoli, che ha provocato disagi all'alimentazione della rete elettrica tra Napoli e Pozzuoli, sul posto sono già al lavoro i tecnici per ripristinare la rete".
Danni a edifici civili e chiese
"Danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese per via della scossa che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Le autorità locali sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l’Unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio". Questo il bilancio della scossa secondo quanto dichiarato dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.
La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile e ne ha interdetto l'utilizzo. Alcuni smottamenti e frane di lieve entità si sono verificati sul territorio. Sono attive le aree di accoglienza di via Terracina a Napoli e il Palatrincone a Pozzuoli".