Parapendio finisce sui cavi dell'alta tensione, intervento ancora in corso

AGI - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Atina, in provincia di Frosinone, nei pressi della località Le Forme, al confine con il territorio di Casalvieri. Secondo le prime informazioni, un uomo che sorvolava la zona a bordo di un parapendio è precipitato, finendo sui cavi dell'alta tensione.
L'uomo non darebbe segni di vita
Al momento il velivolo e il pilota si trovano ancora sospesi sui fili elettrici, in attesa delle operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco, rese particolarmente complesse dalla presenza della linea ad alta tensione.
Stando a quanto si apprende, l'uomo non darebbe segni di vita, ma sarà possibile accertarne le condizioni solo dopo il recupero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118 per i rilievi e l'assistenza alle operazioni. Restano da chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il parapendio a impattare contro i cavi dell'alta tensione.