Siena, miniatura del Trecento torna a casa dopo 94 anni

AGI - Una miniatura del primo decennio del Trecento, rubata nel 1932 dalla Concattedrale di Colle di Val d'Elsa (Siena) e poi finita negli Stati Uniti, oggi è tornata nel territorio senese dopo 94 anni. La preziosa miniatura è stata restituita giovedì 30 luglio all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino da parte del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze.
La cerimonia di riconsegna della miniatura è avvenuta nel Palazzo Arcivescovile di Siena e conclude un percorso che ha coinvolto anche i governi italiano e statunitense. L'opera era infatti conservata al Cleveland Museum of Art ed è rientrata in Italia insieme a un nucleo di beni provenienti da collezioni americane.
La 'paternità' attribuita al Maestro dei corali di San Lucchese
La miniatura è un frammento di pagina con un capolettera 'A' e una scena raffigurante Cristo benedicente tra due angeli, sopra il gruppo degli Apostoli. È attribuita al cosiddetto Maestro dei corali di San Lucchese, artista probabilmente formatosi nell'ambito del Primo Maestro dei corali del Duomo di Siena. Il frammento apparteneva a un gruppo di libri liturgici medievali realizzati tra il XIII e il XV secolo per il convento francescano di San Lucchese a Poggibonsi.
Nell'Ottocento i manoscritti furono trasferiti nella Concattedrale di Colle di Val d'Elsa, dove furono interessati da due episodi di furto, nel 1932 e nel 1982. La miniatura sottratta nel 1932 ricomparve sul mercato nel 1952, quando fu acquistata dal museo statunitense. L'opera sarà adesso conservata al Museo San Pietro di Colle di Val d'Elsa, dove si ricongiungerà agli altri frammenti dei corali miniati già restituiti all'Arcidiocesi nel 2020 e nel 2025.
Alla cerimonia di riconsegna hanno partecipato, tra gli altri, il cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, il comandante della sezione fiorentina dei Carabinieri TPC, maresciallo maggiore Lorenzo Maria Collamati, e il direttore del Museo San Pietro, Giacomo Baldini.