No Tav, il prefetto di Torino vieta il campeggio a Susa

AGI- Il prefetto di Torino Donato Cafagna ha firmato un'ordinanza che vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio alle 7 di lunedì 3 agosto. Il provvedimento, spiega la nota, è motivato da ragioni d'urgenza relativamente alle "esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, in sostanza, si riferisce al campeggio annunciato dal movimento No Tav e da alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna, in programma da oggi ai prossimi tre giorni. Una seconda ordinanza vieta, dalle 8 di oggi, di "detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura nei territori dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero, Susa". Infine, una terza ordinanza vieta l'accesso a piedi, in forma organizzata, a strade, parcheggi, aree campestri e sentieri che si trovano nei pressi dei cantieri Tav nei comuni di Susa e Giaglione e di Chiomonte.