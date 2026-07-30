Milano Garibaldi: fiamme in stagione,bloccati binari dal 14 al 40

AGI - Un principio d'incendio è divampato nei pressi del binario 20 della Stazione Garibaldi a Milano. Sul posto sono prontamente intervenuti cinque mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, mentre un denso fumo continua a levarsi dall'area. Al momento non ci sono elementi che facciano ipotizzare un'origine dolosa.
Le forze dell'ordine hanno presidiato l'accesso ai binari dal 14 al 40, impedendo l'ingresso ai viaggiatori e segnalando l'emergenza in corso. L'odore acre del fumo è avvertibile anche all'esterno dell'impianto ferroviario.
Malore per due Vigili del Fuoco durante le operazioni
Durante gli interventi si sono registrati attimi di tensione: due giovani pompieri hanno accusato un malore. "Suppongo abbiano avuto una crisi da ipertermia dovuta alle alte temperature," ha spiegato il caposquadra Mario Balsano. "Hanno chiamato il 'Mayday' e abbiamo inviato subito dei colleghi per alleggerirli dagli indumenti. Ora sembrerebbe che stiano bene."
Le ipotesi sulle cause e le verifiche nei locali
Le fiamme si sarebbero generate da alcune masserizie accumulate in un locale dismesso, probabilmente utilizzato come rifugio improvvisato. "Abbiamo trovato pentole e utensili che farebbero presumere la presenza di qualcuno," ha aggiunto Balsano.
I soccorritori hanno avviato le procedure di 'social rescue' con l'ausilio di termocamere per escludere la presenza di persone intrappolate. La situazione è ora sotto controllo e non si registrano feriti; tra le cause al vaglio resta accreditata anche l'ipotesi di un cortocircuito.