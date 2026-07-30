Messina: Esplode bombola di gas e crolla il palazzo, 6 dispersi

AGI - Ci sarebbero alcuni dispersi, sei secondo quanto segnalato al momento ai vigili del fuoco, nell'esplosione di una palazzina interessata da un devastate crollo a Pistunina, Messina. Ma si tratta di numeri in via di accertamento. L'edificio accoglieva storicamente abitazioni e attività commerciali. Diversi i feriti, almeno cinque i gravi, e sono in corso le ricerche di altre persone coinvolte. In base a quanto fatto sapere dal sindaco Federico Basile l'esplosione sarebbe stata provocata da una bombola di gas.
Cosa è successo
Nel primo pomeriggio la palazzina è stata interessata, intorno alle 16, da un crollo parziale che, "secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas". Lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile, recatosi sul posto. "Il mio primo pensiero va alle persone coinvolte e alle loro famiglie, che in queste ore stanno vivendo momenti di grande paura e apprensione. Sono già intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Polizia municipale e i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area".
Il primo cittadino ha disposto l'immediata attivazione del Centro operativo comunale "per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell'emergenza". L'assessorato alle Politiche sociali ha inoltre attivato i servizi comunali dedicati al supporto delle famiglie interessate, "mettendo a disposizione ogni strumento utile per affrontare questa fase di emergenza e garantire loro la necessaria assistenza".