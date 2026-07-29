Meteo, in arrivo il picco del caldo: cosa succede ad agosto

AGI - L'anticiclone africano porta temperature record e afa intensa fino a 40 gradi su molte regioni. In arrivo solo pochi temporali isolati in montagna.
L'estate entra nella sua fase più rovente. Un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo sull'Italia, spinta da un vasto campo di alta pressione d'origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore e per i primi giorni di agosto le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il Paese, portando il termometro ben al di sopra delle medie stagionali e far scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città.
L'escalation delle temperature: venerdì la giornata più calda
Il Ministero della Salute ha aggiornato il monitoraggio quotidiano sui rischi legati alle elevate temperature. Se per la giornata di oggi l'unica città indicata con il bollino rosso è Campobasso, la situazione cambierà rapidamente a partire da domani, quando si aggiungeranno anche Perugia e Rieti.
Il picco dell'ondata di calore si toccherà però nella giornata di venerdì, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
L'elenco dei bollini rossi:
- Bolzano,
- Campobasso,
- Civitavecchia,
- Firenze,
- Frosinone,
- Latina,
- Perugia,
- Rieti,
- Roma,
- Torino
- Viterbo.
Il bollino rosso indica una condizione di emergenza che può comportare rischi per la salute non solo degli anziani o delle persone vulnerabili, ma dell'intera popolazione.
Nelle zone interne del Centro e in Pianura Padana i valori reali e percepiti toccheranno o supereranno la soglia dei 40 gradi. A Firenze si attendono 40°C percepiti, a Roma e Latina 39°C e a Torino 37°C. L'innalzamento termico sarà marcato soprattutto al Centro-Nord, dove le temperature saranno fino a 6-8 gradi più alte rispetto alla norma di questo periodo.
Previsioni del Centro Meteo Italiano: sole e afa per la prima parte di agosto
Secondo le analisi del Centro Meteo Italiano, non sono previsti grandi stravolgimenti a breve termine. Il promontorio africano resterà ben saldo sul Mediterraneo centrale, garantendo tempo in prevalenza stabile e molto soleggiato.
Tutta la prima settimana di agosto sarà caratterizzata da questo clima d'impronta estiva. Oltre al caldo durante il giorno, la novità sarà il costante aumento dell'umidità nei bassi strati dell'atmosfera, un fenomeno che renderà le ore serali e notturne particolarmente afose, soprattutto nelle grandi città e nelle zone pianeggianti.
Qualche temporale di calore: ecco dove
L'alta pressione lascerà spazio soltanto a brevi e isolate parentesi d'instabilità. Saranno infatti possibili solo rari acquazzoni o temporali di calore durante le ore pomeridiane sulle Alpi, sull'Appennino centrale e nelle zone interne della Sicilia, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine pianure.
Tendenza per il primo weekend di agosto
I modelli meteorologici confermano che anche durante il primo fine settimana di agosto il caldo continuerà a farsi sentire su tutta la Penisola. Gli esperti ipotizzano soltanto una leggerissima ed eventuale flessione delle temperature in quota, ma al suolo continueremo a percepire un caldo intenso e persistente.
Per chi si trova in città o si mette in viaggio per le vacanze, il consiglio resta quello di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata (tra le 11:00 e le 18:00), idratarsi con frequenza e fare particolare attenzione alle fasce più delicate della popolazione.