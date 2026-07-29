“Luna del cervo”: come e quando vederla

AGI - Un grande spettacolo di luce sta per illuminare le nostre notti: arriva la Luna del Cervo, la splendida luna piena di luglio. Come riportato da CNN, il satellite raggiungerà il picco di massima illuminazione mercoledì alle 16:36 in Italia, secondo l'Old Farmer's Almanac. Tuttavia, la Luna apparirà già del tutto piena sia la sera prima che quella successiva.
Per godersi lo spettacolo non servono strumentazioni complesse. Noah Petro, responsabile del Laboratorio di Geologia Planetaria della NASA, spiega che gli appassionati avranno molta flessibilità: l'importante è scegliere un luogo buio, lontano dall'inquinamento luminoso delle città e con una vista libera verso l'orizzonte.
Come e dove osservare la Luna del Cervo
Nell'emisfero settentrionale la Luna viaggerà piuttosto bassa sull'orizzonte, seguendo una traiettoria simile a quella del sole nei mesi invernali. Al contrario, chi si trova nell'emisfero meridionale la vedrà alta nel cielo.
Chi osserva il cielo in alcune aree del Nord America potrebbe notare un dettaglio suggestivo: una spiccata tonalità arancione o rossastra. La causa è il fumo degli incendi boschivi in Canada. Come spiega l'astrofisica Pamela Gay, le particelle di fumo presenti nell'atmosfera disperdono la luce, regalando alla Luna un colore del tutto particolare.
Origine del nome e connessione con lo spazio
Il nome "Luna del Cervo" appartiene alla tradizione dei nativi americani e si riferisce al periodo dell'anno in cui le corna dei cervi maschi completano la loro crescita. Altre popolazioni indigene la chiamano in modo diverso: per i Dakota è la "luna della maturazione delle ciliegie selvatiche", mentre per i Cree è la "luna della muta delle piume".
Osservare la luna piena resta un modo semplice e affascinante per avvicinarsi ai misteri del cosmo, specialmente in un'epoca di rinnovata esplorazione spaziale. La Luna del Cervo arriva infatti a pochi giorni dall'anniversario dello storico sbarco dell'Apollo 11 e sulla scia dei successi delle recenti missioni Artemis.
Il calendario delle prossime lune piene del 2026
Nel corso del 2026 ci saranno altre cinque lune piene da segnare in agenda, tra cui due superlune spettacolari previste a fine anno, quando il satellite si troverà alla minima distanza dalla Terra:
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28 agosto: Luna dello storione
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26 settembre: Luna del raccolto
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26 ottobre: Luna del cacciatore
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24 novembre: Luna del castoro (Superluna)
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23 dicembre: Luna fredda (Superluna)