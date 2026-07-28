Divorzio Totti-Blasi, sentenza definitiva dopo lunga battaglia

AGI - È passata in giudicato la sentenza di del tribunale civile di Roma sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, depositata lo scorso 4 giugno.
Il matrimonio del re e della regina di Roma, dopo caffè segreti, documentari e litigi social è ufficialmente terminato, ora anche per la legge a partire dal 6 luglio.
La fine della coppia Totti Blasi
La vicenda era iniziata l'11 luglio di quattro anni fa con l'annuncio della separazione ed è proseguita tra udienze, tentativi di accordo naufragati, Rolex contesi, assegni di mantenimento e una lunga battaglia giudiziaria. "Si tratta di un fatto automatico", confermano all'AGI fonti giudiziarie. Agli avvocati dell'ex capitano della Roma e ai legali della showgirl non sarebbe però stata ancora notificata la sentenza.