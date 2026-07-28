Meteo, ancora temporali ma è in arrivo una nuova ondata caldo

AGI - Sull'Italia ci sarà ancora qualche temporale, ma ci si prepara a una nuova ondata di caldo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un campo di alta pressione di matrice africana si va espandendo sull'Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1020 hPa sulla Francia. Questo si estende anche sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo per lo più asciutte in Italia. Rimane però una residua goccia d'aria fresca in quota che, posizionata sulla Sicilia, porterà qualche acquazzone o temporale pomeridiano specie sull'Isola e sulle zone interne peninsulari del Sud.
Nel frattempo, le temperature sono in rialzo a iniziare dalle regioni del Centro-Nord con valori sopra media già nelle prossime ore. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano l'espansione dell'aria calda africana sull'Europa centro-orientale e sul Mediterraneo con temperature in progressivo rialzo e che resteranno sopra la media piuttosto a lungo. Entro il weekend sono attese anomalie positive fino a 6-8 gradi sulle regioni del Centro-Nord, poco meno al Sud. L'ondata di caldo in arrivo non sarà solo intensa ma anche lunga, al momento, i principali modelli non mostrano segnali di svolta per gran parte della prima decade di agosto.
Le previsioni meteo per oggi
Per oggi, al Nord è previsto tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento residuo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio ci sarà qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte, con tempo sereno o poco nuvoloso altrove; in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali.
Anche al Centro ci sarà tempo stabile e soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata, dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne.
Il Sud e le Isole si svegliano con cieli irregolarmente nuvolosi lungo la Puglia, Sicilia occidentale e sulle zone interne di Basilicata e Campania, sereno altrove. Al pomeriggio aumenterà l'instabilità sulla Sicilia con temporali a partire dalle zone interne in sconfinamento sulle zone occidentali. In serata, invece, è previsto tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Le temperature minime sono in rialzo al centro-nord e in calo al sud, con le massime stazionarie o in aumento al centro-nord e in lieve diminuzione al meridione.
Tempo stabile per domani
Invece per domani, al Nord è previsto tempo stabile in mattinata con sole prevalente su gran parte delle regioni e qualche addensamento al Nord-Ovest. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'arco alpino e della nuvolosità in formazione in Appennino, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte il tempo è in miglioramento, accompagnato da schiarite anche ampie.
Anche al Centro il tempo rimane stabile con sole prevalente su tutte le regioni, mentre nel pomeriggio ci saranno nuvole in sviluppo nelle zone interne con possibili piovaschi, specie in Appennino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte torna il tempo stabile ovunque con schiarite.
Al Sud e sulle Isole è previsto tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, salvo isolati piovaschi possibili sulla Sicilia meridionale. Al pomeriggio ci saranno possibili acquazzoni nelle zone interne della Sicilia e un po' di instabilità anche in Appennino, mentre altrove sarà soleggiato. In serata il tempo è in miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime si alzano al Nord, in Sardegna e sul medio versante tirrenico, mentre sono in lieve calo sul resto d'Italia e le massime sono in generale aumento su tutta la Penisola.