Incendio in una piattaforma ecologica nel Milanese

AGI - Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A. Diversi filmati sui social mostrano una densa colonna di fumo nero. Sul posto i Vigili del Fuoco.
Finora risulta ferito soltanto un operaio di 55 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, per un’intossicazione legata all’inalazione dei fumi.
Il video del rogo a Novate Milanese
Incendio nel Milanese, "non presenti sostanze inquinanti"
Stando ai primi rilievi dei tecnici dell'Arpa, il rogo di Nova Milanese non avrebbe prodotto sostanze inquinanti. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Restano nell'area interessata dall'incendio alcuni focolai ma i 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Difficile per ora stabilire l'origine del rogo che ha coinvolto poco più della metà dell'isola ecologica.
Incendio a Roma in via Tiberina
Quello di Novate Milanese non è l’unico incendio divampato nelle ultime ore. Un rogo in una discarica abusiva è scoppiato al terzo chilometro di via Tiberina a Roma.
Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 4.30 del mattino. I Vigili del Fuoco, all'arrivo, hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento del rogo che aveva coinvolto anche una struttura industriale in stato di abbandono.
È stata effettuata un'accurata ricognizione all'interno dell'edificio per verificare l'eventuale presenza di persone. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute diverse bombole di gas e numerosi materiali di varia natura, che hanno reso particolarmente complesse le attività di estinzione. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche le Forze dell'Ordine per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.
Incendio a Velletri
Sempre alle porte di Roma, a Velletri, è scoppiato un incendio in un palazzo interessato da lavori di ristrutturazione. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2:30. Sul posto si sono recati subito i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e, a scopo precauzionale, hanno evacuato 13 famiglie, poiché il fumo aveva invaso il vano scala e diversi appartamenti dello stabile.
Tre persone, che avevano inalato fumo, sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportate presso l'ospedale della zona per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 5 del mattino. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
Incendio in un edificio industriale a Firenze
A Firenze, e sempre questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati in un intervento per un incendio divampato all'interno di un edificio industriale destinato alla produzione di pellami, nella zona dell'Osmannoro, nel comune di Firenze.
Le fiamme hanno interessato il secondo piano della struttura. Per le operazioni di spegnimento sono state impiegate tre squadre dei vigili del fuoco, tre autobotti, un carro aria e un'autoscala.
Il comando ha inoltre disposto l'invio di ulteriori risorse a supporto delle operazioni. Sul posto è presente la polizia locale per la gestione della viabilità e della sicurezza dell'area. È stato richiesto, a scopo precauzionale, anche l'intervento di un equipaggio sanitario e dei tecnici di Arpat per le verifiche di competenza.