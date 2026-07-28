Dolci: 'Bugie e intimidazioni contro di me, indagate altrove'

AGI - Francesco Dolci, l'imprenditore bergamasco amico di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre del 2025 a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin, è intervenuto alla "Vita in Diretta", programma condotto da Manuela Moreno su Rai.
Lo sfogo di Dolci
"Sono stanco di tutte queste intimidazioni e bugie che queste persone creano per accusare me. Bisogna guardare altre piste, bisogna guardare da altre parti. Non si è mai voluto guardare da che parte saltano fuori tutti questi soldi - ha affermato l'imprenditore - come non si vuole guardare da che parte escono i soldi di tutte queste persone che fanno vite da milionari e non hanno lavorato mai un giorno nella vita. A me invece si va a controllare tutto persino le pulci, quando invece queste persone hanno addosso peggio delle zecche e continuano ad accusare me per mettermi a tacere. La verità è questa".
I "viaggi a Bratislava"
Dolci, attualmente unico indagato nell'inchiesta sulla profanazione della tomba della giovane, si è rivolto "alle persone che - ha detto -, hanno testimoniato contro di me, alcune sono anche andate in televisione a dire cose false contro di me. Sono stanco di queste cose. Loro sanno la verità. Sanno dei viaggi di Bratislava. Sanno tutto" ha detto Dolci asserendo di avere le "registrazioni telefoniche che hanno già acquisito i carabinieri e già la polizia di Milano sapeva di questa situazione da mesi". "Loro invece negano perché probabilmente hanno paura o perché hanno troppe cose da nascondere" ha aggiunto spiegando a Manuela Moreno che gli chiedeva cosa fossero i viaggi a Bratislava che si trattava di "viaggi nell'Est Europa".
Le parole per la madre di Pamela
Tornando a parlare della mamma di Pamela, la signora Una, l'imprenditore ha ricordato che nel "2022 la signora ha confermato in televisione che io l'avevo messa in guardia sui brutti giri che c'erano perché Pamela è morta. Non erano fantasie che mi facevo io. Sono dati oggettivi. Partiamo dalla realtà per fare le indagini" ha aggiunto auspicando che si faccia chiarezza su "tutte le persone che testimoniano contro di me e su tutte le persone che circondavano la vita di Pamela".