Ex Ilva: domani 8 ore di sciopero dei sindacati

AGI - Da domani 29 luglio partono le 8 ore di sciopero decise oggi da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm sull'ex Ilva dopo il vertice a Palazzo Chigi.
Le modalità dello sciopero
Per quanto riguarda le modalità e l'articolazione della protesta, queste saranno decise nei singoli territori sedi di complessi ex Ilva. Lo hanno deciso stasera le sigle sindacali.
I fini della protesta
La protesta è finalizzata a "sostenere la richiesta di un piano straordinario, per la continuità produttiva, per l'ambientalizzazione e per la difesa dell'occupazione", nonché "per sostenere il confronto con il Governo che dovrà assumere la responsabilità primaria nel futuro progetto industriale e sociale dell'ex Ilva" e "per impedire che le conseguenze della decisione delle istituzioni ricadano sui lavoratori di AdI in AS, Ilva in AS e indotto".