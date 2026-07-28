Ex Ilva: domani 8 ore di sciopero dei sindacati
Ex Ilva, da domani 8 ore di sciopero dei sindacati
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Ex Ilva, da domani 8 ore di sciopero dei sindacati

Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm chiedono un piano straordinario per la produttività e l'occupazione
Ex Ilva Taranto
MARIO LAPORTA / AFP - Ex Ilva Taranto
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AGI - Da domani 29 luglio partono le 8 ore di sciopero decise oggi da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm sull'ex Ilva dopo il vertice a Palazzo Chigi.

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Le modalità dello sciopero

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Per quanto riguarda le modalità e l'articolazione della protesta, queste saranno decise nei singoli territori sedi di complessi ex Ilva. Lo hanno deciso stasera le sigle sindacali.

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I fini della protesta

La protesta è finalizzata a "sostenere la richiesta di un piano straordinario, per la continuità produttiva, per l'ambientalizzazione e per la difesa dell'occupazione", nonché "per sostenere il confronto con il Governo che dovrà assumere la responsabilità primaria nel futuro progetto industriale e sociale dell'ex Ilva" e "per impedire che le conseguenze della decisione delle istituzioni ricadano sui lavoratori di AdI in AS, Ilva in AS e indotto".

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