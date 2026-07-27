Sora, bimba di due mesi muore in ospedale. Disposta l'autopsia

AGI - Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della bambina di due mesi deceduta ieri all'ospedale 'SS. Trinita'' di Sora. L'esame autoptico, disposto dalla procura della Repubblica di Cassino, rappresenta il primo atto dell'inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause del decesso della piccola.
L'arrivo della bambina
L'indagine è coordinata dal procuratore capo Carlo Fucci e affidata al pubblico ministero Chiara Fiorandelli, che, dopo il conferimento dell'incarico al medico legale, disporrà, unitamente alla Polizia di Stato, tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il percorso assistenziale seguito dalla neonata. La bambina, figlia di una coppia residente in Abruzzo, era giunta al nosocomio sorano in condizioni già critiche. Nonostante i tentativi del personale sanitario di salvarle la vita, è deceduta dopo alcune ore dal ricovero.
Il cordoglio del personale sanitario
Sulla vicenda è intervenuta anche la direzione della Asl di Frosinone, che ha espresso "il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola che ha perso la vita presso l'ospedale 'SS. Trinita'' di Sora". L'Azienda sanitaria ha inoltre manifestato vicinanza ai professionisti sanitari del presidio ospedaliero, "che vivono con profondo coinvolgimento professionale e umano questo momento". La Asl ha reso noto di aver avviato con immediatezza un audit clinico interno, finalizzato alla valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e governo clinico. L'Azienda ha infine assicurato "la più ampia e piena collaborazione con l'Autorita' giudiziaria", mettendo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione utile alle indagini.