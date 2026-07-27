Rapper Faneto in carcere, violato divieto di avvicinamento all'ex

AGI - Il rapper Faneto, alias del 22enne Valentin Antonio Segura, è stato portato in carcere a Verona per l'aggravamento del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata con braccialetto elettronico.
Negli ultimi mesi Segura, condannato l'8 luglio scorso a tre anni di reclusione per i maltrattamenti commessi nei confronti della ragazza, avrebbe in più occasioni violato le prescrizioni legate al braccialetto.
L'aggravamento della misura cautelare
Alcune volte il rapper non aveva indossato il braccialetto, oppure lo aveva lasciato scarico. Nonostante gli ammonimenti ricevuti a rispettare quanto gli era stato intimato, Segura avrebbe continuato. Da qui la richiesta di aggravamento della misura cautelare, richiesta dalla Procura e concessa dal giudice per le indagini preliminari, per cui il rapper 22enne è tornato nel carcere di Verona.
Faneto ha supportato l’uscita di “Freestyle” di Glocky ascoltando in live su Instagram “Work”.— p3rcsanity (@p3rcsanity) July 24, 2026
: Faneto Community pic.twitter.com/Vsz2LrDSkZ