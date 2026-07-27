Rapper Faneto in carcere, violato divieto di avvicinamento all'ex
Il rapper Faneto torna in carcere, ha violato il divieto di avvicinamento alla ex
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Il rapper Faneto torna in carcere, ha violato il divieto di avvicinamento alla ex

Il 22enne è stato condannato l'8 luglio a tre anni di reclusione per maltrattamenti e più volte non aveva indossato il braccialetto elettronico
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AGI - Il rapper Faneto, alias del 22enne Valentin Antonio Segura, è stato portato in carcere a Verona per l'aggravamento del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata con braccialetto elettronico.

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Negli ultimi mesi Segura, condannato l'8 luglio scorso a tre anni di reclusione per i maltrattamenti commessi nei confronti della ragazza, avrebbe in più occasioni violato le prescrizioni legate al braccialetto.

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L'aggravamento della misura cautelare

Alcune volte il rapper non aveva indossato il braccialetto, oppure lo aveva lasciato scarico. Nonostante gli ammonimenti ricevuti a rispettare quanto gli era stato intimato, Segura avrebbe continuato. Da qui la richiesta di aggravamento della misura cautelare, richiesta dalla Procura e concessa dal giudice per le indagini preliminari, per cui il rapper 22enne è tornato nel carcere di Verona.

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