Catanzaro, bimbo di 18 mesi è morto per un'infezione sistemica

AGI - "Grave processo infettivo-infiammatorio sistemico, a carattere settico, con interessamento multiorgano in particolare pleuro-polmonare, pericardico-cardiaco e meningo-encefalico, generato da un quadro microbico la cui natura risulta in corso di valutazione". Questa è la causa del decesso del piccolo Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi morto il 22 luglio scorso nell'ospedale di Catanzaro, dopo il trasferimento dallo Jazzolino di Vibo Valentia.
Il piccolo frequentava l'asilo Family Baby School di Tropea, come ha reso noto la Procura di Catanzaro. Gli inquirenti catanzaresi, coordinati dal pm Roberta Lomurno, avevano aperto un fascicolo d'inchiesta dopo la denuncia dei genitori del bimbo sporta alla Squadra Mobile di Vibo.
L'esito definitivo degli esami microbiologici
La Procura di Catanzaro spiega quindi che il procedimento iscritto nel capoluogo di regione è stato trasmesso "per le opportune valutazioni alla Procura di Vibo Valentia, essendo stati esclusi elementi di criticità nella gestione sanitaria presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove il bambino è deceduto". Sarà la Procura di Vibo Valentia, dunque, a proseguire l'inchiesta al posto della magistratura catanzarese e si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici che potranno meglio chiarire la natura dell'agente patogeno responsabile dell'infezione. Da lì occorrerà risalire all'origine del processo settico che ha provocato la morte del bimbo.