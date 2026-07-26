Incendi in Molise e sul Gargano, turisti scappano dalle spiagge

AGI - Vasti incendi sono divampati nella giornata di domenica 26 luglio sul Gargano e nel Molise. Panico tra i turisti con il fuggi fuggi dai campeggi e dalle spiagge tra ombrelloni e lettini. Diversi viaggiatori sono rimasti bloccati sulle strade invase dal fumo o nelle stazioni per il blocco della circolazione dei treni (a Termoli). Decine di persone, tra cui alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, sono state costretti a lasciare le loro abitazioni per non correre rischi.
Incendi in Puglia e nel Molise
Gargano in fiamme da questa mattina, con problemi per la viabilità, ma soprattutto con turisti e residenti evacuati dalle spiagge. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 11 a contenere un rogo che è partito in località Zaiana-Pile Fraballe, estendendosi molto nel pomeriggio, complice il vento, fino a costringere la guardia costiera a evacuare via mare la spiaggia di Manaccora, così come i bagnanti a Sfinale, verso Vieste.
Il Gargano in fiamme
Il Comune di Peschici ha aperto la scuola elementare in via Montesanto per accogliere chi ne ha bisogno.
Lungo la litoranea 52 Vieste-Peschici in fumo macchia mediterranea e la pineta di pini d'Aleppo. Strada chiusa e trasporto pubblico su gomma deviato sulla statale 89.
Strade chiuse
Le fiamme, a quanto si apprende, stanno interessando anche il territorio di Cagnano Varano, dove Anas ha provvisoriamente chiuso la strada statale 693 "Dei Laghi di Lesina e Varano" dal km 29,600 al km 27,000.
Oltre alle squadre di vigili del fuoco, a contrastare le fiamme anche un mezzo aereo del corpo e non è escluso l'arrivo di Canadair.
#Campobasso, #incendio a Campomarino domato dai #vigilidelfuoco, in corso le operazioni di bonifica. Nel video il sorvolo dell'elicottero Drago 158 del reparto volo di Pescara sull'area colpita dalle fiamme [#26luglio 20:15] https://t.co/WtAPDHeDWL pic.twitter.com/PPhBJqazN0— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 26, 2026
Anziani evacuati da una Rsa in Molise
Un vasto incendio sta interessando il Molise, lungo la costa di Campomarino Lido, al confine con la Puglia. Ventuno anziani della struttura di cura Villa San Gerardo sono stati trasferiti in una chiesa e nei locali parrocchiali, mentre decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, e bagnanti e turisti abbandonare spiagge.
Fumo tra i binari
Chiuse per fumo o per far passare i mezzi dei vigili del fuoco la statale 16 Adriatica dal km 551,150 al km 558,600, e la linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara, con rallentamenti anche sull'A14.
Viaggiatori bloccati a Termoli
Alla stazione di Termoli viaggiatori bloccati per lo stop alla circolazione sulla Pescara-Foggia.
Le fiamme partite dalla vegetazione si sono propagate rapidamente verso le aree turistiche e alcune zone abitate. Cinque squadre dei vigili del fuoco di Campobasso, Santacroce di Magliano e Termoli sono al lavoro, e le operazioni sono supportate anche da un elicottero del reparto volo di Pescara e da un Canadair.