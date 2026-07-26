Pestaggio a Bari, trovati i primi aggressori della studentessa

AGI - Svolta nelle indagini sull'aggressione subita giovedì sera da una studentessa universitaria di 26 anni nel Parco Rossani di Bari. La Polizia locale ha identificato due persone maggiorenni ritenute coinvolte nel violento pestaggio della giovane, che ha riportato la frattura scomposta del setto nasale e una lesione della parete dell'orbita oculare, con una prognosi di 40 giorni.
Le indagini e la denuncia a Bari
L'identificazione è arrivata nell'ambito dell'attività investigativa avviata d'ufficio subito dopo l'episodio. Gli agenti hanno raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dei fatti e, entro 24 ore dall'aggressione, hanno trasmesso una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria. Parallelamente, la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Toritto.
La dinamica del pestaggio secondo la vittima
Secondo quanto riferito dalla studentessa, l'aggressione sarebbe iniziata nei pressi dei bagni pubblici del parco dopo un diverbio con una ragazzina che avrebbe tentato di impedirle l'accesso ai servizi. La situazione sarebbe rapidamente degenerata con l'intervento di una donna, indicata dalla giovane come la custode dei bagni, e di un uomo, entrambi ora identificati dalla Polizia locale.
Successivamente, sempre secondo il racconto della ventiseienne, al pestaggio avrebbero preso parte anche numerosi altri giovani, in gran parte minorenni. La ragazza sostiene di essere stata accerchiata, afferrata per i capelli, scaraventata a terra e colpita ripetutamente con pugni e calci al volto e alla testa.
Il ricovero e il prosieguo delle indagini
Soccorsa e trasportata al Policlinico di Bari, è stata medicata e dimessa con una prognosi di 40 giorni. L'attività investigativa prosegue ora per identificare gli altri presunti partecipanti all'aggressione e chiarire il ruolo ricoperto da ciascuno. Determinanti saranno l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell'area e le testimonianze raccolte dagli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione tutte le fasi del pestaggio.