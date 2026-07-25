Terremoto in Molise di magnitudo 4.1, gente in strada 

AGI - Un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato qualche minuto dopo la mezzanotte in Molise, in provincia di Isernia. Come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato avvertito alle 00.08 con epicentro a due chilometri a ovest di Pizzone e a una profondità di dieci chilometri.
Il terremoto in Molise
L’area interessata dal terremoto è al confine tra il Molise, l’Abruzzo e il Lazio. Il sisma infatti si è avvertito anche in queste tre regioni. Molta paura e gente in strada. Anche suoi social sono decine i commenti di persone svegliate nella notte dal sisma.
I precedenti
Secondo il catalogo parametrico dei terremoti Italiani, in passato in questa area sono avvenuti diversi terremoti, alcuni dei quali anche di magnitudo superiore a magnitudo 5.
Tra questi gli eventi del 24 marzo 1693 di magnitudo stimata pari a 5.2 e del 9 settembre 1349 di magnitudo Mw 6.8 (a sud ovest dell’epicentro odierno). Più recentemente ci sono stati i terremoti del 12 agosto 1983 di magnitudo 4.8 e del 7 maggio 1984 di magnitudo 5.9.