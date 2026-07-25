Nuovi scontri tra No Tav e polizia, lanciate pietre e bombe carta

Altissima tensione sabato in Valsusa, dove i No Tav hanno dato l'assalto ai cantieri dell'alta velocità. Manifestanti incappucciati hanno attaccato il cantiere di San Didero. Lanciate bombe carta, la polizia ha risposto con i lacrimogeni. In fiamme il cantiere di Chiomonte. pic.twitter.com/l7p6xHMQPG