Incidente sul lavoro, a novara operaio schiacciato da autogrù
Incidente sul lavoro a Novara, un operaio muore schiacciato da un'autogrù 
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Incidente sul lavoro a Novara, un operaio muore schiacciato da un'autogrù

A nulla è servito l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco, giunti per mettere in sicurezza l'area
Lavoro, cantiere
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AGI - Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio a San Pietro Mosezzo, nel Novarese. Un operaio ha perso la vita all'interno della ditta "Unidro srl", situata in via Biandrate, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo.

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Le dinamiche dell'incidente

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Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto schiacciato in seguito al ribaltamento di un'autogrù impegnata nelle operazioni di movimentazione di un container.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti dalla Centrale di Novara con un'autopompa serbatoio e un’autogrù per mettere in sicurezza l'area e consentire il recupero del corpo.

L'arrivo dei soccorsi

Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un'ambulanza medicalizzata: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Presenti nel piazzale dell'azienda anche i Carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) per i rilievi di rito e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.

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