Incidente sul lavoro, a novara operaio schiacciato da autogrù

AGI - Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio a San Pietro Mosezzo, nel Novarese. Un operaio ha perso la vita all'interno della ditta "Unidro srl", situata in via Biandrate, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo.
Le dinamiche dell'incidente
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto schiacciato in seguito al ribaltamento di un'autogrù impegnata nelle operazioni di movimentazione di un container.
Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti dalla Centrale di Novara con un'autopompa serbatoio e un’autogrù per mettere in sicurezza l'area e consentire il recupero del corpo.
L'arrivo dei soccorsi
Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, giunto sul posto con un'ambulanza medicalizzata: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Presenti nel piazzale dell'azienda anche i Carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) per i rilievi di rito e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.