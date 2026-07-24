Meteo, arriva aria fresca nel weekend, ma torna il grande caldo

AGI - Le previsioni meteo annunciano buone notizie con l'arrivo di un po' di aria fresca sulla penisola, anche se il grande caldo non accenna ad allentare la sua morsa. Alle porte del fine settimana un promontorio anticiclonico rimonta sul Mediterraneo occidentale, mentre una vasta saccatura depressionaria si muove tra Europa orientale e Balcani.
L'aria più fresca soffia ancora sull'Italia, portando qualche temporale sparso nelle prossime ore, soprattutto sulle regioni del Sud. Condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite attese invece al Centro-Nord. Anche il weekend inizierà con tempo asciutto da Nord a Sud, ma nella notte tra sabato e domenica una saccatura depressionaria potrebbe avvicinarsi da ovest al Mediterraneo centrale. Dunque si prevede un possibile peggioramento del tempo, con acquazzoni e temporali soprattutto al Nord e su parte del Centro. All'inizio della prossima settimana, l'instabilità potrebbe spostarsi anche al Sud, a causa dell'isolamento di una piccola goccia d'aria fredda in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque per la prossima settimana una generale espansione dell'alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Tra fine luglio e inizio agosto sembra sempre più probabile una nuova e intensa ondata di caldo, con temperature di parecchi gradi sopra media.
Le previsioni per il weekend
Stamattina il Nord si è svegliato con tempo stabile su tutte le regioni settentrionali e sole prevalente, ma nel pomeriggio sono previste poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata e in nottata il tempo sarà di nuovo stabile, con cieli sereni e qualche velatura in transito.
Anche nel Centro Italia il tempo è stabile e soleggiato al mattino, che potrebbe subire alcune variazioni nel pomeriggio, ma il sole non abbandonerà le regioni centrali. Stabilità che continua nella serata e durante la notte, con tempo stabile e asciutto, cieli sereni o poco nuvolosi.
Al Sud e sulle Isole, invece, la giornata è iniziata con nuvolosità in transito tra Puglia, Basilicata e Calabria, e dei piovaschi sulla Puglia centro-meridionale. Nel pomeriggio sono attesi locali acquazzoni nelle zone interne di Basilicata e Calabria, ma altrove il tempo sarà soleggiato. Tra la serata e la notte si prevede un generale miglioramento, con ampie schiarite ovunque. Le temperature minime e massime rimangono stabili o al massimo ci sarà una lieve diminuzione su tutta la Penisola.
Situazione prevalentemente stabile per domani
Le previsioni per domani annunciano tempo stabile al Nord in mattinata, con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, ma potrebbe verificarsi qualche addensamento di nubi su Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio aumenteranno le instabilità sui rilievi Alpini, con una maggiore nuvolosità in transito sulle regioni dell'area nord-ovest. In serata e in nottata questa situazione si estenderà anche a Piemonte e Liguria, con cielo nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali.
Sulle regioni centrali, al mattino è atteso un tempo stabile e soleggiato, ma nel pomeriggio ci sarà qualche addensamento in più sulla Toscana, mentre rimane il sereno sul resto del Centro. Tra la serata e la notte si prevede qualche addensamento in più sul versante tirrenico, con tempo asciutto e tranquillo altrove.
Anche al Sud e sulle Isole il tempo sarà stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia, senza precipitazioni. Sulla Sardegna si attendono variabilità nel pomeriggio e in serata, con qualche innocuo disturbo nuvoloso, ma in generale ci saranno poche variazioni durante la notte. Anche in questo caso, le temperature minime rimangono stabili o in lieve calo al centro-sud, stazionarie o in lieve rialzo al nord; per le massime si prevede un generale lieve rialzo.
Nubi in arrivo per domenica
Infine, per domenica si prevede tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni del Nord, con nuvolosità in transito - sia al mattino che al pomeriggio - associata a piogge e temporali sparsi. In serata e nottata fenomeni che si attardano al Nord-Est, generale miglioramento altrove.
Al Centro ci saranno nubi sparse e schiarite al mattino, con possibili fenomeni soprattutto su Toscana e Umbria, mentre il tempo sarà più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera arriverà l'instabilità, che si estende anche alle Marche e sull'alto Lazio.
Infine al Sud e sulle Isole le condizioni saranno asciutte nel corso della giornata sulle regioni meridionali, ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano le condizioni di tempo stabile, salvo locali piogge sulla Sardegna. Le temperature minime sono in generale aumento, mentre le massime sono in calo al Nord e in rialzo al Sud.