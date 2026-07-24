Brescia, 15enne si tuffa nel Gerolotto e non riemerge

AGI - Un tuffo nel lago vietato, poi il buio. Un ragazzo di appena 15 anni è morto annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto, nella zona del Parco delle cave a Brescia. Il suo corpo ormai privo di vita è stato restituito dal fondo del bacino solo a fine mattina, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 15 metri di profondità.
L'allarme della sorella e la corsa contro il tempo
La tragedia si è consumata in una manciata di secondi. Il quindicenne si era immerso nelle acque del bacino artificiale insieme alla sorella maggiore.
È stata proprio la ragazza, una volta guadagnata a fatica la riva, ad accorgersi che il fratello non era più riemerso e a lanciare disperatamente l'allarme. In pochi minuti la zona si è riempita di soccorritori: i caschi rossi di Brescia sono stati supportati dal Nucleo Sommozzatori di Milano e dall'Elinucleo di Bologna, impegnati in una complessa ricerca ad alta profondità fino al tragico epilogo.
Le indagini sulla cava e il divieto di balneazione
Sul lago Gerolotto pesa da sempre un rigido divieto di balneazione, indicato da diversi cartelli posizionati lungo la sponda.
La salma del giovane è stata affidata all'autorità giudiziaria, che ha aperto un'indagine per fare piena luce sulla dinamica dell'annegamento e accertare eventuali responsabilità.