Catanzaro, bimbo muore in ospedale e altri 4 ricoverati

AGI - Un bimbo di 18 mesi è morto in ospedale a Catanzaro in circostanze da chiarire, mentre altri quattro bambini sono stati male e sono stati portati anche loro nel nosocomio catanzarese. I bambini frequentavano tutti un asilo di Tropea. Il piccolo deceduto, Alessio Pio, era di Zungri, un paesino in provincia di Vibo Valentia, ed è morto ieri sera. Tre dei suoi compagni di scuola sono stati dimessi e il quinto è ancora attualmente ricoverato. Non si esclude che a provocare il decesso e i ricoveri sia stato un batterio.
Sarà sottoposta all'autopsia la salma del bimbo di 18 mesi, Alessio Pio, deceduto ieri sera nell'ospedale di Catanzaro dopo un trasferimento in gravi condizioni dall'ospedale di Vibo Valentia. La Procura vibonese ha infatti aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per fare luce sulle cause del decesso e stabilire eventuali responsabilità penali.
L'asilo chiuso per sanificare gli ambienti
Il corpo del piccolo di Zungri, paesino del Vibonese, si trova quindi al momento sotto sequestro per disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono dieci i bimbi frequentanti un asilo nido privato, la Family Baby School di Tropea, che hanno accusato problemi gastrointestinali e per quattro di loro è stato necessario il ricovero. Tre sono stati già dimessi.
L'asilo è stato stamane chiuso in via precauzionale per una sanificazione degli ambienti e della vicenda è stata informata l'Asp di Vibo Valentia che sta seguendo l'evolversi della situazione. La causa del decesso non è ancora nota, si sospetta una contaminazione da Clostridium difficile. Ad avviso della dirigente dell'asilo, alla base di tutto ci sarebbe un batterio che potrebbe aver infettato uno dei bambini durante una visita in ospedale antecedente agli episodi. Una volta tornato a scuola, i fasciatoi dove si cambiano i pannolini potrebbero essere stati contaminati.