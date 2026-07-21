Fedez è stato trasferito all'Humanitas di Rozzano

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AGI- Nuovo ricovero per Fedez, trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese. Secondo quanto apprende l'AGI, il trasferimento dell'artista sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, con arrivo da un ingresso sul retro.
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Il rapper era giunto ieri sera in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura dove nel 2023 era stato ricoverato ed operato d'urgenza a causa di ulcere sanguinanti. Fedez è stato sottoposto ad accertamenti e controlli strumentali nel reparto di chirurgia del presidio milanese, prima che si optasse per il trasferimento nella struttura di Rozzano.
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