Proteste a Roma e Bologna per morte di Abderrahim Fakir

Agi - Da Roma a Bologna sono tanti i cittadini scesi in piazza per manifestare protestare dopo la morte di Abderrahim Fakir.
Momenti di tensione si sono registrati nel pomeriggio davanti al Viminale, dove una ventina di manifestanti si è radunata per ricordare il 43enne di origini marocchine deceduto a Bologna durante un arresto, in circostanze ancora oggetto di indagine.
Le proteste dei manifestanti
Nelle fasi iniziali del presidio le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno invitato i presenti a spostarsi dall'area antistante il ministero verso la vicina via che conduce al Teatro dell'Opera. Alla richiesta sono seguiti cori ostili all'indirizzo degli agenti al grido di "Assassini".
La situazione è comunque tornata rapidamente alla normalità e la protesta è proseguita in modo pacifico. I manifestanti si sono quindi schierati dietro un grande striscione recante il nome di Fakir, esponendo le fotografie di altre persone decedute mentre si trovavano sotto la custodia dello Stato, tra le quali spiccava il volto di Stefano Cucchi. Inoltre, i manifestanti hanno esposto una bandiera della Palestina e i vessilli di Potere al Popolo, accompagnati da un cartello con la scritta "Basta omicidi di Stato".
I cortei a Bologna
Anche la città della vittima è scesa in strada. Sono già almeno in 5000 i partecipanti alla manifestazione in piazza del Nettuno, promossa dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, per chiedere "verità e giustizia". Presenti, oltre al sindaco, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale e la famiglia dello scomparso. Proprio la sorella di Abderrahim Fakir ha avuto un malore improvviso, alla fine dell'intervento del sindaco Matteo Lepore, in piazza del Nettuno durante il presidio. Sul posto è stata chiamata un'ambulanza che l'ha portata in ospedale.
Il parere della Sap
Intanto il Segretario Generale del Sap, Stefano Paoloni ha dichiarato: "Bene la decisione della Procura di Bologna di iscrivere nell'apposito Registro Modello 45-bis, previsto dall'ultimo Decreto Sicurezza, quanti ieri hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento in zona Pilastro a Bologna". ricordando che con la nuova norma "viene evitato l'automatismo dell'atto dovuto e l'iscrizione nel registro degli indagati qualora possano sussistere cause oggettive di giustificazione del reato". "Si tratta di un importante passo avanti e di una svolta storica voluta e cercata dal Sap, al fine di meglio tutelare gli operatori delle forze dell'ordine", sottolinea Paoloni, "l'iscrizione nel registro degli indagati avrebbe comportato importanti conseguenze negative come, ad esempio, il blocco del percorso di carriera. Questo, ovviamente, non significa che se dovessero emergere eventuali responsabilità non si proceda poi con l'avvio del procedimento penale. Non si tratta - precisa Paoloni - di uno 'scudo', ma solo di un primo vaglio di garanzia nei confronti di chi serve il Paese tutti giorni".