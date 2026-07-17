Folgorazioni in Toscana e Liguria: un 15enne muore a Spotorno

AGI - Due episodi distinti di folgorazione hanno segnato le ultime ore tra Toscana e Liguria. Il primo tragico evento è avvenuto a Spotorno, in provincia di Savona. Un 15enne è rimasto folgorato all’interno di un luna park nella serata di ieri. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma il giovane è deceduto poco dopo.
L'incidente a Pontremoli e il ricovero dei due giovani
A Pontremoli, invece, due giovani, di 17 e 19 anni, sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa dopo aver riportato ustioni da folgorazione. L’allarme è scattato intorno alle quattro del mattino, quando il capostazione di Pontremoli ha notato i giovani con evidenti segni di bruciature su testa e arti.
I due hanno raccontato di essersi semplicemente appoggiati a un palo della luce mentre percorrevano il tragitto dal locale in cui avevano trascorso la serata alla stazione ferroviaria, dove avrebbero dovuto prendere un treno per rientrare nella zona di Parma, loro luogo di residenza.
Le indagini in corso sulla dinamica
La dinamica resta da chiarire: la polizia ferroviaria, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno svolgendo accertamenti per capire come possa essersi verificata la folgorazione e se il palo presentasse anomalie o dispersioni elettriche.