Omicidio Saman, confermato l'ergastolo per i genitori

AGI - La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la diciottenne di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che sparì nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, i cui resti furono trovati nel novembre del 2022 in un casolare vicino a dove la donna viveva con la sua famiglia.
Confermate anche le altre condanne per l'omicidio di Saman
Le indagini hanno stabilito che Saman fu uccisa per strangolamento, a causa del suo rifiuto di un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan, e poi fu sepolta in una buca scavata sotto un rudere a 100 metri dall'abitazione. Le condanne all'ergastolo sono state confermate per la madre Nazia Shaheen, il padre Shabbar Abbas e i due cugini, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram. La conferma della condanna è arrivata anche per lo zio della giovane, Danish Hasnain, che dovrà scontare 22 anni di reclusione.