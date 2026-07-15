Omicidio Saman, confermato l'ergastolo per i genitori
Omicidio Saman, la Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori
Home>Cronaca

Omicidio Saman, la Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori

La 18enne fu strangolata nel 2021 perché si era rifiutata di sposare un cugino che abita in Pakistan
Gaetano De Monte
Costretta a sposare un cugino, "altrimenti finisci come Saman". Padre condannato e arrestato
Saman Abbas
saman
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la diciottenne di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che sparì nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, i cui resti furono trovati nel novembre del 2022 in un casolare vicino a dove la donna viveva con la sua famiglia.

ADV

Confermate anche le altre condanne per l'omicidio di Saman

ADV

Le indagini hanno stabilito che Saman fu uccisa per strangolamento, a causa del suo rifiuto di un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan, e poi fu sepolta in una buca scavata sotto un rudere a 100 metri dall'abitazione. Le condanne all'ergastolo sono state confermate per la madre Nazia Shaheen, il padre Shabbar Abbas e i due cugini, Noman Ul Haq e Ijaz Ikram. La conferma della condanna è arrivata anche per lo zio della giovane, Danish Hasnain, che dovrà scontare 22 anni di reclusione.

Leggi anche:
Manifestazione contro la violenza sulle donne&nbsp;
"Se non ti sposi fai la fine di Saman",  denunciato il padre di una ragazza pakistana 

È accaduto a Novellara. All'uomo contestato il reato di maltrattamenti e induzione al matrimonio forzato
ADV