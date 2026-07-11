Lite nel Catanese finisce in tragedia, insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia 

ADV
AGI - Una lite tra due fratelli è finita nel sangue questa mattina sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. Uno dei due, entrambi rivenditori di pesce, con contasti che si sono protratti nel tempo, ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma e' stato raggiunto e colpito. Due persone sono rimaste ferite nel tentativo di disarmare l'aggressore che e' stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. Sull'accaduto la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.
ADV
Condividi
ADV