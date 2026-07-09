Bimbo muore travolto da auto in retromarcia guidata dalla nonna

AGI - Tragedia nella serata di ieri a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Il mezzo, che procedeva in retromarcia, secondo quanto emerso, era condotto dalla nonna del piccolo, appartenente a una famiglia di origine moldava.
L'incidente è avvenuto in un'abitazione nella campagna tra le frazioni di Scandolara e Santa Cristina di Quinto. Per cause in corso di accertamento, il bambino è stato investito mentre l'auto effettuava una manovra in retromarcia.
I soccorsi al bimbo
Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nonostante i tentativi dei medici, il bambino è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.