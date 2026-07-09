Nuova esplosione a Casalbordino: un morto e un ferito grave

AGI - Una violenta esplosione è avvenuta a Casalbordino all'interno dell'ex stabilimento della Esplodenti Sabino, oggi di proprietà del gruppo turco Arca Defence. L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, attivando i soccorsi per le operazioni tuttora in corso. Il bilancio attuale è di una vittima accertata e di una persona ferita gravemente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, l'elisoccorso, le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine.
Chi era la vittima e la prima ricostruzione dell'incidente
La vittima rinvenuta all'interno dello stabilimento si chiamava Carlo Piscopo, aveva 59 anni ed era originario di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), ma residente a Casalbordino (Chieti). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era caporeparto e molto probabilmente era addetto alle operazioni di bonifica del sito. L'impianto sarà infatti destinato alla produzione di munizioni, abbandonando le attività di disinnesco degli ordigni bellici che storicamente venivano svolte nella fabbrica. Nella deflagrazione è rimasto ferito un altro operaio, trasferito in ospedale in condizioni disperate.
Il tragico passato dello stabilimento
Questo incidente si aggiunge a una drammatica scia di sangue: nella stessa fabbrica, a dicembre del 2020, tre lavoratori persero la vita a causa di uno scoppio. La stessa sorte toccò, tre anni dopo, ad altri tre operai. Di recente la proprietà del sito era stata ceduta ad Arca Defence Italia.