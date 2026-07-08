Incidente nel Parmense, auto si ribalta e muore bimba di 8 anni

AGI - Una bimba di 8 anni vittima di un incidente stradale nel Parmense. La bimba è deceduta dopo che l'auto, all'interno della quale viaggiava con i genitori, si è ribaltata.
Incidente stradale sulla A1
È accaduto sulla A1, intorno alle 14 e 30, nei pressi del Km 107, vicino a Roncopascolo, in provincia di Parma. La vettura è finita fuori dalla sede autostradale, sulla carreggiata sud.
Non risultano coinvolti altri mezzi. La bambina ha riportato ferite gravissime, rimanendo incastrata tra le lamiere del veicolo. Quando i soccorritori sono arrivati, era già morta.
I genitori sono rimasti feriti
È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'auto anche i genitori, una donna di 50 anni e un uomo di 52, residenti in provincia di Parma, che sono feriti ma in maniera meno grave e sono stati trasportati in ospedale.
Intervento dei soccorritori
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono, oltre ai Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e la polizia stradale, che ha iniziato a effettuare i primi rilievi. È stato fatto decollare anche l’elisoccorso, che però non ha effettuato il trasporto di feriti.
Traffico in autostrada
Autostrade per l’Italia segnala che, nella zona dell’incidente, si sono create code di otto chilometri tra Fidenza e Parma, in direzione di Bologna.