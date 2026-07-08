Esplosione in azienda pirotecnica, due morti. Nel 2023 altro incidente
Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino, due morti. Nel 2023 un altro incidente
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Esplosione in azienda pirotecnica nel Reatino, due morti. Nel 2023 un altro incidente

Una terza persona è rimasta gravemente ferita. I corpi delle vittime estratti dalle macerie di una casermetta saltata in aria
Esplosione nell'azienda Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose
Foto Vigili del fuoco - Esplosione nell'azienda Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose
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AGI – È di due morti e un ferito grave il tragico bilancio delle esplosioni avvenute in mattinata nei locali di un'azienda pirotecnica di in località Sant'Anatolia di Borgorose, nel Reatino, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Da quanto apprende l'Agi, si tratterebbe di una donna e di un dipendente dell'azienda, coinvolti nelle deflagrazioni assieme ad una terza persona rimasta gravemente ferita.

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Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e anche in quelle di spegnimento del vasto incendio propagatosi dalle esplosioni, oltre al personale medico del 118 e ai carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente a quelli del reparto operativo di Rieti. Ancora ignote le cause delle esplosioni verificatesi in una delle casermette a servizio della Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose. Il locale, dove era stipata la polvere da sparo per il confezionamento dei fuochi d'artificio.

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Precedente incidente nella stessa azienda

L'azienda produttrice di fuochi d'artificio in cui si sono verificate le esplosioni, la Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, è la stessa nella quale tre anni fa, nel luglio 2023, un altro grave incidente aveva causato la morte di un padre e dei suoi due figli, Franco, Anna e Claudio Colle, residenti nel vicino comune abruzzese di Avezzano.

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